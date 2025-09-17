Roma i pro Pal assaltano un bar e accusano i fascisti CasaPound | basta bugie leggete i verbali degli agenti

“Davvero paradossale la mistificazione in atto, che riesce a trasformare ancora una volta in vittime coloro che in realtà si sono resi protagonisti di aggressioni e provocazioni.” Così, in una nota, CasaPound Italia replica alle accuse di aggressione nei confronti di due partecipanti al corteo pro-Pal che si è svolto ieri a Roma. Alcuni giornali (tra cui Repubblica e Corriere ) si sono precipitati a riportare la ricostruzione fatta sui social da Gianluca Peciola che ha denunciato l’aggressione. Ma è successo il contrario. Come attestano i verbali delle forze dell’ordine intervenute e la denuncia contro ignoti presentata dai titolari del locale assaltato dai pro Pal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

