Roma gli antifa assaltano un bar e poi denunciano l’aggressione La risposta di CPI…

Roma, 17 set – Momenti di tensione ieri nel centro della Capitale durante un corteo pro-Palestina. Secondo quanto ricostruito dai verbali delle forze dell’ordine, un gruppo di manifestanti afferente al corteo principale avrebbe preso di mira un bar in via Giovanni Lanza, individuato come “luogo di riferimento di CasaPound”. Vetrine danneggiate, clienti aggrediti, bottiglie e fumogeni lanciati all’interno del locale, con il rischio di provocare un incendio: questo il bilancio riportato dai titolari e confermato dalla denuncia presentata contro ignoti. Gli antifa tentano l’assalto a una proprietà privata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

