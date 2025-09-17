Roma giovedì inaugurazione del Museo Diffuso della Resistenza Porta San Paolo-San Saba

(Adnkronos) – Il museo diffuso della Resistenza Porta San Paolo-San Saba verrà inaugurato giovedì 18 settembre. L'evento si svolgerà alle 18 sotto le lapidi della resistenza, vicino alla Piramide Cestia. Questo progetto consiste in un percorso di sei QR Code installati a terra che racconteranno la storia della resistenza nei rioni. Quest'anno il percorso si .

