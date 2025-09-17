Roma Ghilardi | Ho sempre seguito il derby non vedo l’ora arrivi domenica
Serata speciale per i partner commerciali della Roma. Il Business Club AS ha organizzato un evento di inizio stagione con oltre 400 ospiti, tra aziende e corporate hospitality. Presenti anche ospiti d’eccezione come Daniele Ghilardi, Bryan Cristante e l’ex giocatore Abel Balbo. Il neoacquisto giallorosso ha parlato ai presenti, soffermandosi sul suo adattamento nella Capitale e sul derby in programma domenica alle 12:30: “ Essere qui è un onore, mi sto ambientando velocemente e il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo il mister. Ho sempre seguito il derby in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà viverlo dal campo, non vedo l’ora che arrivi domenica “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
