Roma è la capitale europea con più morti di caldo | più decessi che a Parigi e Londra messe insieme
L’incremento della temperatura anche di pochi gradi, in città, ha effetti devastanti sulla popolazione. È infatti la causa di migliaia di decessi, in Europa, che in condizioni climatiche diverse non si sarebbero verificati. Ed è una considerazione che vale per molte città del vecchio continente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - capitale
Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale
Pesaro, non solo il Frecciargento: per Roma niente regionali. Da agosto si potrà raggiungere la capitale solo da Pescara o Bologna, l?ira del Pd
Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale
Artes et Jubilaeum promosso da Roma Capitale, con un programma che accoglierà anche rappresentanti istituzionali e prodotti della Regione Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Oggi domenica #14settembre su Avvenire intervento di Rosita Pelecca sugli Infortuni sul Lavoro nella Capitale. Il vero obiettivo non è solo avere meno incidenti, ma sconfiggere per sempre queste tragedie inaccettabili! È tempo di agire! #Sicurezza #Giustizia - X Vai su X
La missione europea è già in corso: 19 persone invitate da V...; La scienza e ' tornata in scena . L'edizione 2025 della Nott...; Sito Istituzionale | Programma Caput Mundi, presentati i 335 progetti.
Roma Capitale Europea dello Spazio 2026, coinvolta anche Frascati: avviato il percorso con CVA, ASI e AVIO - Palazzo Valentini ha ospitato oggi un incontro cruciale che segna l’inizio del cammino verso il 2026, anno in cui Città metropolitana di Roma assumerà la presidenza della CVA – Communauté des villes A ... Si legge su castellinotizie.it
Settimana Europea della Mobilità a Roma: il calendario degli eventi - Dal 16 al 22 settembre Roma celebra la Settimana Europea della Mobilità con eventi, percorsi pedonali, bike- Lo riporta ecodallecitta.it