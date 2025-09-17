Roma di Gasperini | un 2026 da star? Il pronostico di Raimondo Todaro
Tra i big dello showbiz più attesi all’ultima edizione del Vip Master Tennis di Milano Marittima c’era sicuramente il ballerino Raimondo Todaro. Con lui al Circolo Tennis di Mi.Ma. abbiamo scambiato in esclusiva quattro chiacchiere. Ecco cosa ci ha detto il noto ballerino e personaggio televisivo Raimondo Todaro, visto di recente anche a Foodish insieme a Joe Bastianich. “MIA FIGLIA TIFA ROMA. SE DISCUTIAMO ANCHE GASPERINI NON SIAMO MESSI MOLTO BENE”: PARLA TODARO. “Confesso che m ia figlia è tifosa della Roma”, ha affermato Todaro ai nostri microfoni all’ultima edizione del torneo romagnolo del tennis vip. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Gasperini studia la miglior Roma per domenica: insieme a Ferguson, giocherà ovviamente Soulé. Sfida tra El Shaarawy ed El Aynaoui invece per l'ultima maglia davanti.
Roma-Torino, Gasperini: "Mancato ritmo, noi troppo poco pericolosi"
Krstovic alla Roma? Le ultime sull'attaccante cercato da Gasperini; Damiano David in tribuna per Roma-Bologna, 'bodyguard stopper' caccia ammiratrici; Nazionale o Roma? Claudio Ranieri ha risposto così.
Dovbyk e la Roma: Gasperini lo boccia, futuro in bilico - Artem Dovbyk in bilico alla Roma: Gasperini lo boccia e il futuro dell’attaccante ucraino resta un rebus nel mercato 2026. Scrive europacalcio.it
Roma, Dovbyk separato in casa: Gasperini lo boccia, il mercato tace, i tifosi accusano l'allenatore - Scoppia il caso Dovbyk a Roma: Gasperini lo scarica ma in attacco i giallorossi sono contati a causa dei continui infortuni di Dybala ... Riporta sport.virgilio.it