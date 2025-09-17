Roma Cristante | La settimana del derby non è come le altre

Presenti oltre 400 ospiti, tra aziende e corporate hospitality, all’evento di inizio stagione organizzato dal Business Club AS per i partner commerciali della Roma in una suggestiva terrazza nella Capitale. Tra i partecipanti anche la leggenda Abel Balbo, il neoacquisto Daniele Ghilardi e Bryan Cristante . Proprio il centrocampista ha parlato ai presenti, soffermandosi in particolare sulla stracittadina in programma domenica all’Olimpico: “ La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Ci stiamo preparando per arrivarci al meglio. Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un’emozione incredibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

