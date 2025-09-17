Non si ferma più il nostro format ‘Tutto il mondo tifa AS Roma’, volto a dare voce ai Roma Club di tutto il mondo. L’ospite speciale di questa puntata è stato il Roma Club Finlandia, rappresentato dal presidente Juha Ahtinen. Queste le sue parole: “Il Roma Club Finlandia è stato fondato nel 2008 da un gruppo di giovani finlandesi che tifavano la Roma. Si sono conosciuti su un forum di discussione calcistica online. Non abbiamo una sede fissa. I nostri soci vivono tutti in Finlandia, non solo a Helsinki. Lo scopo del club è quello di promuovere il tifo per l’AS Roma in Finlandia. Anche perché la squadra giallorossa è l’italiana più seguita e amata qui”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Club Finlandia: “Mercato? Non possiamo essere soddisfatti, speriamo di migliorare a gennaio”