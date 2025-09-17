Roma Capovolta di Giò Stajano a cura di Willy Vaira | presentazione a Lecce

LECCETERLIZZI - Doppio appuntamento pugliese per Roma Capovolta di Giò Stajano, il primo romanzo omosessuale pubblicato in Italia nel 1959, subito sequestrato, messo all’Indice e persino bruciato in piazza. Da poco il libro è tornato in libreria grazie a una nuova edizione curata da Willy Vaira. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

