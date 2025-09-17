Roma Capovolta di Giò Stajano a cura di Willy Vaira | presentazione a Lecce
LECCETERLIZZI - Doppio appuntamento pugliese per Roma Capovolta di Giò Stajano, il primo romanzo omosessuale pubblicato in Italia nel 1959, subito sequestrato, messo all’Indice e persino bruciato in piazza. Da poco il libro è tornato in libreria grazie a una nuova edizione curata da Willy Vaira. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: roma - capovolta
Ieri a Roma un ragazzo è stato insultato e pestato nell’ennesima aggressione omofoba. Eppure, dopo l’omicidio di Kirk, il dibattito pubblico si è concentrato sul presunto “clima d’odio generato dalla sinistra”. Una narrazione capovolta, che distoglie lo sguardo - facebook.com Vai su Facebook