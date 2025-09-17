Roma ancora un’aggressione omofoba | 25enne pestato dal branco
(Adnkronos) – Ancora un'aggressione omofoba a Roma, vittima un ragazzo di 25 anni. Come Partito Gay Lgbt+ "esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ad Alessandro, giovane di 25 anni, brutalmente aggredito da almeno dieci ragazzi italiani con accento romano, tra i 18 e i 22 anni. Alessandro è stato nostro attivista nel 2021, prima . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Ieri a Roma un ragazzo è stato insultato e pestato nell'ennesima aggressione omofoba. Eppure, dopo l'omicidio di Kirk, il dibattito pubblico si è concentrato sul presunto "clima d'odio generato dalla sinistra". Una narrazione capovolta, che distoglie lo sguardo
Aggressione omofoba in centro a Roma: "Mi gridavano fr… due mi picchiavano, gli altri ridevano"
