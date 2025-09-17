Roma ancora un’aggressione omofoba | 25enne pestato dal branco

(Adnkronos) – Ancora un'aggressione omofoba a Roma, vittima un ragazzo di 25 anni. Come Partito Gay Lgbt+ "esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ad Alessandro, giovane di 25 anni, brutalmente aggredito da almeno dieci ragazzi italiani con accento romano, tra i 18 e i 22 anni. Alessandro è stato nostro attivista nel 2021, prima .

In questa notizia si parla di: roma - aggressione

