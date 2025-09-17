Roma a Soulé le chiavi dell’attacco nel derby | nel mirino anche il Mondiale
Con Paulo Dybala fermo ai box per un nuovo infortunio, la Roma si affida a Matias Soulé per guidare l’attacco nel derby di domenica contro la Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella ripresa degli allenamenti a Trigoria, l’argentino classe 2003 è apparso tra i più brillanti del gruppo, confermando quanto già visto contro il Torino, dove è stato l’unico in grado di mettere in difficoltà la difesa granata. Soulé guida l’attacco giallorosso. Soulé sarà al centro del tridente offensivo insieme a Evan Ferguson, ancora a caccia del primo gol stagionale, e a uno tra Stephan El Shaarawy e Neil El Aynaoui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
