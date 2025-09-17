Roma a Soulé le chiavi dell’attacco nel derby | nel mirino anche il Mondiale

Sololaroma.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Paulo Dybala fermo ai box per un nuovo infortunio, la Roma si affida a Matias Soulé per guidare l’attacco nel derby di domenica contro la Lazio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella ripresa degli allenamenti a Trigoria, l’argentino classe 2003 è apparso tra i più brillanti del gruppo, confermando quanto già visto contro il Torino, dove è stato l’unico in grado di mettere in difficoltà la difesa granata. Soulé guida l’attacco giallorosso. Soulé sarà al centro del tridente offensivo insieme a Evan Ferguson, ancora a caccia del primo gol stagionale, e a uno tra Stephan El Shaarawy e Neil El Aynaoui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma a soul233 le chiavi dell8217attacco nel derby nel mirino anche il mondiale

© Sololaroma.it - Roma, a Soulé le chiavi dell’attacco nel derby: nel mirino anche il Mondiale

In questa notizia si parla di: roma - soul

Truffa delle chiavi dell'auto a Roma, pioggia di denunce per furti: ecco come funziona - È una delle varianti del raggiro delle monete gettate a terra, a pochi metri dalla vittima scelta per il colpo. Scrive ilmessaggero.it

Vigilante con chiavi non c'è, un ambulatorio a Roma resta chiuso - Manca il vigilante, l'unico che ha la chiave per aprire, e un intero distretto sanitario a Roma rimane chiuso per un'ora. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Soul233 Chiavi Dell8217attacco