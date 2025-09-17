Roma 614 alberi caduti in un anno | indagini chiuse
Tanti gli alberi caduti nella Capitale da giugno 2023 a maggio 2024, 614, con 23 feriti e una vittima, Teresa Veglianti, di 82 anni. E ora la Procura, che aveva aperto l'inchiesta proprio dopo la morte dell'anziana uccisa dalla caduta di un olmo in via Di Donna Olimpia, a Monteverde, ha chiuso le indagini nei confronti dei presunti responsabili di caduta di rami, alberi, fusti che hanno colpito pedoni, auto e moto. I pubblici ministeri contestano negligenza, imprudenza e imperizia, oltre alla violazione dei doveri di vigilanza che avrebbero contribuito ai crolli. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: roma - alberi
Boeri: “Roma andrebbe ricucita con alberi, acqua e treni”
Emergenza caldo, così le città si ritrovano piazze nuove di zecca, ma senza alberi né riparo. I casi più eclatanti a Roma e Milano: “Soluzioni non lungimiranti”
Lavori di viale Roma nel mirino di Europa Verde: "Sospenderli immediatamente, rispettare gli alberi"
Alberi e rami crollati a #Roma: in un anno 614 casi, un morto e 23 feriti. L'indagine #17settembre #iltempoquotidiano #alberi https://iltempo.it/roma-capitale/2025/09/17/news/roma-alberi-rami-crollati-un-anno-614-casi-un-morto-23-feriti-indagini-44140716/… - X Vai su X
Avviato monitoraggio 83.500 alberi tramite gemello digitale Sono 83.500 gli alberi della città di Roma che verranno monitorati attraverso il "Digital Twins", modello capace di generare una copia virtuale delle piante e fornirne dati botanici, biometrici e str - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 614 alberi caduti in 10 mesi: 23 indagati. L'assessora Alfonsi: «Controlli aumentati, ma ci sono milioni di rami; Manutenzione del verde, 23 tecnici a giudizio per 614 alberi caduti; L’indagine sui dipendenti del comune di Roma per il crollo di oltre 600 alberi.
Roma, alberi e rami crollati: in un anno 614 casi, un morto e 23 feriti - Oltre 600 alberi caduti nella Capitale in 11 mesi. Si legge su iltempo.it
Roma, piovono pini, platani e olmi: ecco quali sono i municipi più colpiti - Una pioggia incessante di alberi che ha coinvolto ogni municipio della Capitale e che continua ancora oggi a causare danni a cose e persone. Lo riporta iltempo.it