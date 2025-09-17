Roma 614 alberi caduti in un anno | indagini chiuse

Tanti gli alberi caduti nella Capitale da giugno 2023 a maggio 2024, 614, con 23 feriti e una vittima, Teresa Veglianti, di 82 anni. E ora la Procura, che aveva aperto l'inchiesta proprio dopo la morte dell'anziana uccisa dalla caduta di un olmo in via Di Donna Olimpia, a Monteverde, ha chiuso le indagini nei confronti dei presunti responsabili di caduta di rami, alberi, fusti che hanno colpito pedoni, auto e moto. I pubblici ministeri contestano negligenza, imprudenza e imperizia, oltre alla violazione dei doveri di vigilanza che avrebbero contribuito ai crolli. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

