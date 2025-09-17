Roma 614 alberi caduti in un anno | indagini chiuse

Tgcom24.mediaset.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti gli alberi caduti nella Capitale da giugno 2023 a maggio 2024, 614, con 23 feriti e una vittima, Teresa Veglianti, di 82 anni. E ora la Procura, che aveva aperto l'inchiesta proprio dopo la morte dell'anziana uccisa dalla caduta di un olmo in via Di Donna Olimpia, a Monteverde, ha chiuso le indagini nei confronti dei presunti responsabili di caduta di rami, alberi, fusti che hanno colpito pedoni, auto e moto. I pubblici ministeri contestano negligenza, imprudenza e imperizia, oltre alla violazione dei doveri di vigilanza che avrebbero contribuito ai crolli. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma 614 alberi caduti in un anno indagini chiuse

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, 614 alberi caduti in un anno: indagini chiuse

In questa notizia si parla di: roma - alberi

Boeri: “Roma andrebbe ricucita con alberi, acqua e treni”

Emergenza caldo, così le città si ritrovano piazze nuove di zecca, ma senza alberi né riparo. I casi più eclatanti a Roma e Milano: “Soluzioni non lungimiranti”

Lavori di viale Roma nel mirino di Europa Verde: "Sospenderli immediatamente, rispettare gli alberi"

Roma, 614 alberi caduti in 10 mesi: 23 indagati. L'assessora Alfonsi: «Controlli aumentati, ma ci sono milioni di rami; Manutenzione del verde, 23 tecnici a giudizio per 614 alberi caduti; L’indagine sui dipendenti del comune di Roma per il crollo di oltre 600 alberi.

roma 614 alberi cadutiRoma, alberi e rami crollati: in un anno 614 casi, un morto e 23 feriti - Oltre 600 alberi caduti nella Capitale in 11 mesi. Si legge su iltempo.it

roma 614 alberi cadutiRoma, piovono pini, platani e olmi: ecco quali sono i municipi più colpiti - Una pioggia incessante di alberi che ha coinvolto ogni municipio della Capitale e che continua ancora oggi a causare danni a cose e persone. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 614 Alberi Caduti