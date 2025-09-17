Rogo azienda rifiuti stop Asl a mangimi contaminati

Tempo di lettura: 2 minuti Campioni di mangimi per animali sono stati bloccati dall’Asl di Caserta in via cautelativa perché risultati contaminati dopo il rogo avvenuto a Teano dell’azienda d rifiuti Campania Energia, divampato il 16 agosto e spento parzialmente dopo due settimane; ancora qualche giorno fa però sono state segnalate da Coldiretti fumarole nell’enorme cumulo di rifiuti carbonizzato. In questi giorni l’Asl ha quindi avviato una campagna di controlli straordinari per tutelare la salute pubblica e animale; le verifiche sono state realizzate sulla base delle indicazioni del sistema Smoke Tracer, un modello di monitoraggio che traccia la propagazione dei fumi spinti dai venti, e si sono concentrate sulle aree maggiormente interessate al rogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

