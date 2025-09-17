Roghi illegali è emergenza nel Foggiano | A rischio l' ambiente e la salute dei cittadini rafforzare i controlli

"Negli ultimi giorni i nostri territori sono stati duramente colpiti da incendi dolosi e pratiche illegali di combustione che stanno provocando gravi danni all'ambiente, alla salute dei cittadini e al lavoro degli agricoltori onesti". La denuncia arriva dai sindaci di Apricena, Antonio Potenza, e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it