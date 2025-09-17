RockPolitik da stasera su Rete4 con Tommaso Labate

Ascoltitv.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, mercoledì 17 settembre, in prima serata su Rete4, debutterà il RockPolitik, nuovo programma di approfondimento politico targato. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

rockpolitik da stasera su rete4 con tommaso labate

© Ascoltitv.it - RockPolitik da stasera su Rete4, con Tommaso Labate

In questa notizia si parla di: rockpolitik - stasera

rockpolitik stasera rete4 tommasoRealpolitik, stasera su Rete 4 il nuovo programma di Tommaso Labate: tra gli ospiti Vincenzo De Luca e Virginia Raggi - A partire da questa sera, ogni mercoledì andrà in onda "Realpolitik", un nuovo programma di approfondimento politico ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rockpolitik Stasera Rete4 Tommaso