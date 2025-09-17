Rocchi | Il Var ha sbagliato in Milan-Bologna Chiedo di mostrare tutto essere precisi e poi far decidere all’arbitro
Pur avendo il Milan battuto il Bologna, non si placano le polemiche per il calcio di rigore non concesso agli uomini di Max Allegri sul finire di gara. Essendoci stati due contatti consecutivi in area, il Var si è concentrato sul secondo episodio, richiamando l’arbitro al monitor e “invitandolo” a rivedere la sua decisione. Il rigore è stato cancellato perché non c’era, ma in realtà, il primo contatto, quello tra Lucumì e Nkunku era meritevole della massima punizione. Palese l’errore, già certificato il giorno dopo la partita. Arriva la conferma anche da parte del designatore Rocchi, direttamente ad Open Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
