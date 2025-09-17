Rocchi | Il Var ha sbagliato in Milan-Bologna Chiedo di mostrare tutto essere precisi e poi far decidere all’arbitro

Ilnapolista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur avendo il Milan battuto il Bologna, non si placano le polemiche per il calcio di rigore non concesso agli uomini di Max Allegri sul finire di gara. Essendoci stati due contatti consecutivi in area, il Var si è concentrato sul secondo episodio, richiamando l’arbitro al monitor e “invitandolo” a rivedere la sua decisione. Il rigore è stato cancellato perché non c’era, ma in realtà, il primo contatto, quello tra Lucumì e Nkunku era meritevole della massima punizione. Palese l’errore, già certificato il giorno dopo la partita. Arriva la conferma anche da parte del designatore Rocchi, direttamente ad Open Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rocchi il var ha sbagliato in milan bologna chiedo di mostrare tutto essere precisi e poi far decidere all8217arbitro

© Ilnapolista.it - Rocchi: «Il Var ha sbagliato in Milan-Bologna. Chiedo di mostrare tutto, essere precisi e poi far decidere all’arbitro»

In questa notizia si parla di: rocchi - sbagliato

Lettera shock di un arbitro: Perché in Inter-Roma nessuno ha bussato in sala VAR come fa Rocchi?; Juve-Bologna, rivelato l'audio del VAR. Rocchi: Check superficiale; Ranieri furioso con l'arbitro Sozza (e con Marelli): «Sul rigore il Var non doveva intervenire, non si possono cambiare le regole».

rocchi var ha sbagliatoRocchi: «Il Var ha sbagliato in Milan-Bologna. Chiedo di mostrare tutto, essere precisi e poi far decidere all’arbitro» - Pur avendo il Milan battuto il Bologna, non si placano le polemiche per il calcio di rigore non concesso agli uomini di Max Allegri ... Scrive ilnapolista.it

rocchi var ha sbagliatoRocchi a Open VAR su Milan-Bologna e il rigore di Nkunku: "Ecco dove si è sbagliato" - Primo appuntamento per la stagione 2025/2026 per Open VAR, l'approfondimento successivo a ogni giornata di Serie A da parte del mondo arbitrale,. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rocchi Var Ha Sbagliato