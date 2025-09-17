Rocchi | Il rosso ad Allegri? Ho chiesto collaborazione davanti agli errori
Durante il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato del rosso di Allegri col Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: rocchi - rosso
Il viaggio di Amerigo Flower Ice by Barbara Rocchi Rosso Amaro Bitter Lurisia orange juice www.santonitoscana.it #ItalianSummer #CasaSantoni #RossoAmaro - facebook.com Vai su Facebook
Questione “entità della reazione”: sappiamo che da linee guida di Rocchi un gesto di reazione senza contesa del pallone richiede un cartellino rosso diretto (e da regolamento, quando è essere colpito è il volto, la soglia aumenta). #JuventusParma - X Vai su X
Rigore Milan Bologna, cosa si sono detti Marcenaro e Fabbri: svelato l’audio ad Open VAR; La verità del designatore Rocchi: “Ndicka-Bisseck? Ho bloccato io l’audio per proteggere i miei”; Milan, lo spogliarello e il “Dov’è Rocchi” condannano Allegri: il punto.
Rocchi: “Il rosso ad Allegri? Ho chiesto collaborazione davanti agli errori” - Durante il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato del rosso di Allegri col Bologna ... Lo riporta msn.com
Rocchi: "Espulsione Allegri? Ho chiesto collaborazione anche davanti agli errori. Se poi vanno fuori dalle righe..." - Durante Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi ha commentato così il caso del rigore prima dato e poi tolto al Milan durante il match contro il Bologna: "E' un episodio complesso. Da msn.com