In questa notizia si parla di: rocchi - rosso

Il viaggio di Amerigo Flower Ice by Barbara Rocchi Rosso Amaro Bitter Lurisia orange juice www.santonitoscana.it #ItalianSummer #CasaSantoni #RossoAmaro - facebook.com Vai su Facebook

Questione “entità della reazione”: sappiamo che da linee guida di Rocchi un gesto di reazione senza contesa del pallone richiede un cartellino rosso diretto (e da regolamento, quando è essere colpito è il volto, la soglia aumenta). #JuventusParma - X Vai su X

Rigore Milan Bologna, cosa si sono detti Marcenaro e Fabbri: svelato l’audio ad Open VAR; La verità del designatore Rocchi: “Ndicka-Bisseck? Ho bloccato io l’audio per proteggere i miei”; Milan, lo spogliarello e il “Dov’è Rocchi” condannano Allegri: il punto.

Rocchi: “Il rosso ad Allegri? Ho chiesto collaborazione davanti agli errori” - Durante il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN, l'ex arbitro di Serie A, Gianluca Rocchi, ha parlato del rosso di Allegri col Bologna ... Lo riporta msn.com

Rocchi: "Espulsione Allegri? Ho chiesto collaborazione anche davanti agli errori. Se poi vanno fuori dalle righe..." - Durante Open VAR su DAZN, Gianluca Rocchi ha commentato così il caso del rigore prima dato e poi tolto al Milan durante il match contro il Bologna: "E' un episodio complesso. Da msn.com