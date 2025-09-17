In questa notizia si parla di: rocchi - conferma

Arbitri, Zappi: «Chi assale un arbitro va in galera. Rocchi? Non ha bisogno di una conferma tecnica»

Il Centro Ippico Rocchi è lieto di invitare tutti gli amanti dei cavalli, della natura e dell’avventura a partecipare a un’esperienza unica: tre giorni di trekking a cavallo, immersi nella bellezza incontaminata del territorio laziale. Dal 17 al 19 ottobre, cavalcheremo in - facebook.com Vai su Facebook

Si conferma lo zerbino del parrucchino vergognato. - X Vai su X

Rocchi conferma: Errore del Var, il rigore per il Milan c'era. Buono il gol di Adzic; Open VAR, Rocchi su Nkunku: Il primo fallo è da rigore, gestione errata; Milan-Bologna, Rocchi: “Lucumi-Nkunku è sempre rigore, Allegri fuori dalle righe”.

Rocchi spiega gli errori di arbitro e VAR in Milan-Bologna: “Su Nkunku per noi è sempre rigore” - Secondo Rocchi Marcenaro e Fabbri hanno commesso due errori gravi nel finale di Milan- Scrive fanpage.it

Rocchi a Open VAR su Milan-Bologna e il rigore di Nkunku: "Ecco dove si è sbagliato" - Primo appuntamento per la stagione 2025/2026 per Open VAR, l'approfondimento successivo a ogni giornata di Serie A da parte del mondo arbitrale,. Riporta tuttomercatoweb.com