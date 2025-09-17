Rocchi conferma | Errore del Var il rigore per il Milan c' era Buono il gol di Adzic

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro gli episodi analizzati dal designatore in 'Open Var': oltre al contatto Lucumì-Nkunku anche il fallo di Gabbia in Lecce-Milan, l'espulsione (poi corretta) di Vranckx in Sassuolo-Lazio e la rete del 4-3 in Juve-Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

