Roccella | Rete antiviolenza rafforzata con 80 milioni annui al via tavolo per recepire direttiva UE

Orizzontescuola.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha ribadito l'impegno del governo nella lotta alla violenza di genere, annunciando significativi incrementi di finanziamento e nuove misure normative in arrivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roccella - rete

Roccella: “Al Nord i ragazzi sono più soli e vulnerabili al bullismo, al Sud la rete familiare li protegge ancora”

roccella rete antiviolenza rafforzataRoccella “La priorità è scongiurare la chiusura dei centri antiviolenza” - violenza e le case rifugio, dove trovano supporto e accoglienza le donne vittime di violenza, non cambieranno”. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Rete antiviolenza, si rafforza la strategia di contrasto alla violenza di genere e per la protezione delle vittime - Su proposta dell’assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi, la Giunta ha approvato una delibera che armonizza gli strumenti di raccordo tra i servizi della Rete ... Scrive regione.sardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Roccella Rete Antiviolenza Rafforzata