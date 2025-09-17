Roccella | Famiglia al centro con la Legge di Bilancio 2026 arriverà la riforma ISEE per i nuclei con figli
Il ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha annunciato durante il Question Time alla Camera un'importante svolta nella politica familiare del Governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“La famiglia è sempre più sola nell’educazione”, l’allarme di Roccella sul bullismo e la solitudine dei giovani, tra welfare di prossimità e parental control
Roccella: “Scuola non può sostituire famiglia in crisi, genitori responsabili formano figli consapevoli contro violenza di genere”
Roccella al Senato sulla violenza di genere: ‘Famiglia centrale per contrastarla’
Le parole della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. E la Commissione d'inchiesta sui femminicidi chiede gli atti - facebook.com Vai su Facebook
La ministra Roccella: «Per la Famiglia il governo fa squadra. Ora lavoriamo sull'Isee». - X Vai su X
Roccella: «Per la Famiglia il governo fa squadra. Ora lavoriamo sull'Isee»; Un nuovo futuro per i Centri per la famiglia?; Altri 55 milioni per potenziare la rete di centri per le famiglie.
Violenza, Roccella: “Intollerabile giustificare chi picchia le donne. Formazione obbligatoria per magistrati contro sentenze che giustificano gli aggressori e normalizzano ... - La ministra per la Famiglia, Natalità e Pari opportunità Eugenia Roccella esprime forte preoccupazione per le motivazioni della sentenza di assoluzione nel caso di Lucia Regna, donna costretta a ricos ... orizzontescuola.it scrive
Conferenza famiglia: Roccella, “Legge 40 saggia ed equilibrata” - Il sottosegretario Roccella è intervenuta nella giornata conclusiva della Conferenza Nazionale della Famiglia. Scrive quotidianosanita.it