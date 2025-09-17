Rocca delle Caminate visita guidata alla riscoperta della sua storia millenaria

Forlitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre tornano le visite guidate alla Rocca delle Caminate condotte da Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione Emilia-Romagna. Un'immersione nella storia e nella bellezza di questo angolo verde della Romagna, a un'altitudine di circa 400 metri.La guida racconterà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rocca - caminate

Rocca delle Caminate, visita guidata al tramonto tra aneddoti e storie millenarie

Dal tramonto alla notte stellata, visita guidata serale alla Rocca delle Caminate

Visita guidata tra le mura millenarie della Rocca delle Caminate

Rocca delle Caminate, visita guidata alla riscoperta della sua storia millenaria; “Predappio vive l’estate”: giugno si chiude con una visita guidata e un concerto in stile Brit-Swing; Visita guidata tra le mura millenarie della Rocca delle Caminate.

Visita guidata alla scoperta della storia millenaria della Rocca delle Caminate - Sabato pomeriggio 6 settembre tornano le visite guidate alla Rocca delle Caminate condotte da Chiara Macherozzi ... Secondo forlitoday.it

Calendario estivo al via con una visita guidata - Oggi si visitano Rocca delle Caminate e l’oratorio di Mussolini Prendono il via gli eventi in cartellone dell’estate predappiese ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rocca Caminate Visita Guidata