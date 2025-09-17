E’ un derby antico che evoca inevitabilmente le stagioni in C2 della fine degli anni ’80, quando Robur e Poggibonsi si sono sfidate in gare diventate poi memorabili da entrambe le parti. Ma poi c’è il presente, che vede due formazioni affamate di punti e che si conoscono molto bene considerando anche che si sono sfidate poco più di quindici giorni fa in Coppa Italia di serie D con i bianconeri che grazie a Lucas e al rigore di Nardi ribaltarono l’iniziale vantaggio dei Leoni con Boriosi. Lo scorso anno, parlando solo dei precedenti al Franchi, finì a reti bianche un derby tutt’altro che memorabile a differenza di quelli del passato in cui agonismo e determinazione erano spesso aspetti prioritari rispetto alla tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Robur verso il derby con Poggibonsi. Entrambe le squadre cercano punti