Roberto Fico | Presto un codice etico per le liste pulite |VIDEO

Napolitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la seconda uscita di Roberto Fico come candidato presidente della Regione Campania. La prima da solo, ospite dell'incontro organizzato da Napoli Bike Festival sulla mobilità sostenibile in città all'interno della Galleria Principe. Domani, 18 settembre, ci sarà il primo incontro programmatico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

roberto fico presto codiceFico, liste pulite e un codice etico a vantaggio di tutti - Abbiamo detto, come si è sempre fatto, che sarà sviluppato un codice etico, poi darò i dettagli. ansa.it scrive

Elezioni Campania 2025, Fico prepara la resa dei conti con De Luca: fuori i fedelissimi dalle liste? - Roberto Fico annuncia un codice etico per le candidature alle Regionali Campania 2025, suscitando la reazione critica di Vincenzo De Luca. Lo riporta tag24.it

