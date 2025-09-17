È la seconda uscita di Roberto Fico come candidato presidente della Regione Campania. La prima da solo, ospite dell'incontro organizzato da Napoli Bike Festival sulla mobilità sostenibile in città all'interno della Galleria Principe. Domani, 18 settembre, ci sarà il primo incontro programmatico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Campania, il battesimo di Roberto Fico: “Sarà una stagione di rinnovamento”. E Conte: è il momento che aspettavamo

Elezioni Regionali Campania, incontro De Luca-Conte: prove di accordo per la candidatura di Roberto Fico

Regionali in Campania, incontro Schlein-De Luca per il candidato. Verso apertura a Roberto Fico

Roberto Fico: Presto un codice etico per le liste pulite |VIDEO; ROBERTO FICO GETTA ACQUA SUL FUOCO: “CON DE LUCA UN RAPPORTO TRANQUILLO”; ROBERTO FICO INCONTRA GLI ALLEATI: MENO LISTE E L’INCOGNITA DEL CODICE ETICO.

Fico, liste pulite e un codice etico a vantaggio di tutti - Abbiamo detto, come si è sempre fatto, che sarà sviluppato un codice etico, poi darò i dettagli.

Elezioni Campania 2025, Fico prepara la resa dei conti con De Luca: fuori i fedelissimi dalle liste? - Roberto Fico annuncia un codice etico per le candidature alle Regionali Campania 2025, suscitando la reazione critica di Vincenzo De Luca.