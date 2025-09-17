Roberto Fico e la campagna elettorale senza slogan

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna di Fico per le Regionali in Campania è iniziata, spinta sui social ma senza ancora uno slogan capace di distinguere e unire il "campo largo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

