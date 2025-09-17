Robert Redford verrà ricordato anche per il meme dell' Uomo che annuisce di un suo celebre film

Anche chi non ha mai conosciuto o visto un film di Robert Redford, conoscerà quasi certamente il meme che lo ritrae nel film Corvo rosso non avrai il mio scalpo Robert Redford, icona del cinema classico, ha lasciato un segno profondo non solo nel repertorio di capolavori come Butch Cassidy, La stangata, Come eravamo e Il migliore, né solo con la sua attività dietro la macchina da presa o con l'impegno nel promuovere talenti emergenti attraverso il Sundance Film Festival. Una delle eredità più sorprendenti e inaspettate, infatti, è diventata virale nei tempi recenti: quella del "Nodding Man Meme", ovvero l'Uomo che Annuisce. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

