Robert Redford verrà ricordato anche per il meme dell' Uomo che annuisce di un suo celebre film
Anche chi non ha mai conosciuto o visto un film di Robert Redford, conoscerà quasi certamente il meme che lo ritrae nel film Corvo rosso non avrai il mio scalpo Robert Redford, icona del cinema classico, ha lasciato un segno profondo non solo nel repertorio di capolavori come Butch Cassidy, La stangata, Come eravamo e Il migliore, né solo con la sua attività dietro la macchina da presa o con l'impegno nel promuovere talenti emergenti attraverso il Sundance Film Festival. Una delle eredità più sorprendenti e inaspettate, infatti, è diventata virale nei tempi recenti: quella del "Nodding Man Meme", ovvero l'Uomo che Annuisce. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”
La giacca del Condor Robert Redford era il testimone irripetibile del nostro Novecento
Addio a Robert #Redford: si è spento a 89 anni. Leggenda di #Hollywood e icona del #cinema, ha interpretato e diretto capolavori come "La stangata", "La mia Africa" e "Tutti gli uomini del Presidente".
Tutta Hollywood piange Robert Redford, Meryl Streep: "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico" - La morte di Robert Redford ha innescato una inevitabile e comprensibile onda di ricordi, tributi e saluti da parte di tutto il mondo del cinema.
Robert Redford: 6 curiosità da sapere sulla leggenda di Hollywood - Robert Redford è una delle ultime grande icone di Hollywood, un esponente della Golden Age moderna: 6 curiosità per ricordarlo