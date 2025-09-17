Robert Redford un’eredità culturale e materiale da 200 milioni di dollari

(Adnkronos) – La morte di Robert Redford ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del cinema, ma anche un’eredità materiale e immateriale complessa e stratificata, fatta di arte, attivismo e un patrimonio stimato intorno ai 200 milioni di dollari.  Attore, regista, produttore e fondatore del Sundance Film Festival, Redford – morto ieri, martedì 16 settembre . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

