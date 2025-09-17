Robert Redford Sylvester Stallone | Oltre l’icona va venerato

Sylvester Stallone ha riflettuto sull’eredità lasciata da Robert Redford, morto martedì a 89 anni, alla premiere della terza stagione di “Tulsa King” a New York. “È un’icona, oltre l’icona – ha detto Stallone – È così triste, è inevitabile, succede e basta. Ma ha lasciato così tanto dietro di sé. Non vedremo mai più un tipo come lui. Sai, è un’epoca diversa, un tipo di uomo diverso, una mentalità diversa. Ecco perché va venerato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

