Robert Redford scomparso a 89 anni | omaggio alla chioma bionda e ribelle di Hollywood

Prima di Brad Pitt, prima di Leo DiCaprio, prima di qualsiasi attore da batticuore degno di questo nome di cui abbiamo riempito diari e tappezzato camere di poster, c'è stato Robert Redford che ha sempre messo d'accordo tutte. Vogliamo ricordarlo con un carrellata di immagini che immortalano il suo stile da next dooor boy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

robert redford scomparso 89Robert Redford, cinquant’anni di battaglie per l’ambiente - Un impegno che lo portò a battersi contro trivellazioni, combustibili fossili, sfruttamento delle comunità locali. Scrive repubblica.it

robert redford scomparso 89Chi sono e cosa fanno i figli di Robert Redford - Figli di Robert Redford: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui figli dell'attore hollywoodiano scomparso a 89 anni. Come scrive donnaglamour.it

