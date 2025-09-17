L'attrice ha ricordato che il suo co-protagonista in A piedi nudi nel parco e Le nostre anime di notte 'rappresentava un'America per la quale dobbiamo continuare a lottare', anche Bob Woodward ha ricordato la star di Tutti gli uomini del presidente. Compagni di set e di ideali, Robert Redford e Jane Fonda rappresentavano il volto più bello della Hollywood liberal e impegnata. La diva 87enne piange la morte del collega con un emozionante ricordo condiviso con Entertainment Weekly in cui si è soffermata non solo sulla carriera dell'attore e regista, fondatore del Sundance Film Festival, ma anche sull'impatto dell'amico nella sua vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Redford, Jane Fonda: "Non riesco a smettere di piangere", per Bob Woodward era "una forza del bene"