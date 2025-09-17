Robert Redford il ricordo di Barbra Streisand | Ogni giorno sul set di Come eravamo era pura gioia
Il set del capolavoro di Sydney Pollack che ha sancito l'amicizia tra Streisand e Redford, 'uno degli attori più bravi di sempre', come ricorda lei. Barbra Streisand ha deciso di onorare la memoria di Robert Redford ricordando l'esperienza sul set di Come eravamo, tormentata storia d'amore tra un giovane e bellissimo esponente dell'alta borghesia bianca e protestante statunitense e una ragazza ebrea appartenente alla Lega della Gioventù Comunista. "Ogni giorno sul set di Come eravamo era emozionante, intenso, pura gioia" ha rivelato la diva in un post su Instagram. "Eravamo opposti: lui proveniva dal mondo dei cavalli, io ero allergica a loro! Eppure, continuavamo a cercare di scoprire di più l'una dell'altro, proprio come i personaggi del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
