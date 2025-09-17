Robert Redford il patrimonio tra diritti e case | a chi va l’eredità

La notizia della morte di Robert Redford ha scosso Hollywood e il pubblico internazionale. L’attore e regista, leggenda vivente del cinema, si è spento a 89 anni nella sua casa di Sundance, in Utah, il luogo che più amava e che meglio racconta la sua visione di vita: immersa nella natura, lontana dal clamore, ma al centro di una storia fatta di film, cultura e impegno civile. Oltre al mito, però, restano i numeri: un patrimonio stimato attorno ai 200 milioni di dollari, tra cachet da capogiro, diritti cinematografici e una collezione di case e ranch che hanno scandito la sua carriera e la sua vita privata. 🔗 Leggi su Dilei.it

