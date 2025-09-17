Robert Redford eredità da capogiro | cosa lascia

Ilgiornale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Robert Redford ha lasciato un vuoto profondo non solo nel mondo del cinema, ma anche in quello dell’attivismo culturale e ambientale. Attore, regista, produttore e fondatore del Sundance Film Festival, Redford ha costruito nel corso di oltre mezzo secolo un patrimonio complesso, stimato oggi attorno ai 200 milioni di dollari, secondo quanto riportato dalla stampa americana. Un’eredità fatta non solo di ricchezza materiale, ma di idee, visioni e impegno civile. Un patrimonio distribuito tra immobili di pregio, opere d’arte, diritti cinematografici, investimenti ambientali e fondazioni no-profit che continueranno a vivere anche dopo di lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

robert redford eredit224 da capogiro cosa lascia

© Ilgiornale.it - Robert Redford, eredità da capogiro: cosa lascia

In questa notizia si parla di: robert - redford

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni

Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale

robert redford eredit224 capogiroRobert Redford, eredità da capogiro: cosa lascia - Un patrimoio da circa 200 milioni di dollari, tra ville, fondazioni e il Sundance Film Festival ... ilgiornale.it scrive

Robert Redford: a chi andrà il suo patrimonio di proprietà e diritti? Chi avrà l’eredità del milionario attore? - La scomparsa di Robert Redford ha lasciato un segno profondo sia a Hollywood che nel cuore del pubblico internazionale. Come scrive alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Robert Redford Eredit224 Capogiro