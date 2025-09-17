Robert Redford eredità da capogiro | cosa lascia

La scomparsa di Robert Redford ha lasciato un vuoto profondo non solo nel mondo del cinema, ma anche in quello dell’attivismo culturale e ambientale. Attore, regista, produttore e fondatore del Sundance Film Festival, Redford ha costruito nel corso di oltre mezzo secolo un patrimonio complesso, stimato oggi attorno ai 200 milioni di dollari, secondo quanto riportato dalla stampa americana. Un’eredità fatta non solo di ricchezza materiale, ma di idee, visioni e impegno civile. Un patrimonio distribuito tra immobili di pregio, opere d’arte, diritti cinematografici, investimenti ambientali e fondazioni no-profit che continueranno a vivere anche dopo di lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

