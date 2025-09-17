Robert Redford DiCaprio | Abbiamo perso una leggenda
Leonardo DiCaprio ha reso omaggio a Robert Redford, morto martedì a 89 anni, alla premiere del suo thriller d’azione “One Battle After Another” martedì sera a Londra. “Oggi abbiamo perso una leggenda”, ha dichiarato DiCaprio all’Associated Press. “È stata una perdita enorme per la nostra comunità. Non solo era un attore incredibile – tutti conosciamo il suo lavoro – ma era anche un regista di grande talento. Era un convinto leader ambientalista. e ha lottato per i diritti degli indigeni – e l’elenco potrebbe continuare all’infinito”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”
Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni
Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale
Robert Redford e la rivoluzione del Sundance: “Il cinema indipendente per scardinare il sistema” - X Vai su X
Addio a Robert #Redford: si è spento a 89 anni. Leggenda di #Hollywood e icona del #cinema, ha interpretato e diretto capolavori come “La stangata”, “La mia Africa” e “Tutti gli uomini del Presidente”. #Tg1 Caterina Proietti - facebook.com Vai su Facebook
