Robert Redford DiCaprio | Abbiamo perso una leggenda

17 set 2025

Leonardo DiCaprio ha reso omaggio a Robert Redford, morto martedì a 89 anni, alla premiere del suo thriller d’azione “One Battle After Another” martedì sera a Londra. “Oggi abbiamo perso una leggenda”, ha dichiarato DiCaprio all’Associated Press. “È stata una perdita enorme per la nostra comunità. Non solo era un attore incredibile – tutti conosciamo il suo lavoro – ma era anche un regista di grande talento. Era un convinto leader ambientalista. e ha lottato per i diritti degli indigeni – e l’elenco potrebbe continuare all’infinito”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

