Robert Redford | da Jane Fonda a Meryl Streep Hollywood rende omaggio all’attore

A seguito della scomparsa di Robert Redford , uno dei giganti del mondo del cinema, avvenuta nella giornata di ieri, Hollywood (ma il mondo della settima arte in generale) commemora l’ attore , regista e produttore ricordandone non solo le qualità come uomo di cinema ma anche come essere umano. Barbra Streisand rende così omaggio al suo compianto collega scrivendo su Instagram: “ Ogni giorno sul set di Come eravamo era emozionante, intenso e pura gioia. Bob era carismatico, intelligente, intenso, sempre interessante e uno dei migliori attori di sempre”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

A piedi nudi nel parco Martedì 16 settembre in prima serata; La scomparsa di Robert Redford; «A piedi nudi nel parco», Robert Redford con Jane Fonda: la scena della carrozza.

Due come Robert Redford e Jane Fonda non ci saranno mai più - Redford, appena scomparso a 89 anni, e Fonda, 87, non sono stati solo una delle coppie più amate del cinema, ma il simbolo di un ... Riporta vanityfair.it