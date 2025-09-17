Robert Redford Cortona ricorda la sua visita nell' agosto 2008 in occasione del Tuscan Sun Festival
Arezzo, 17 settembre 2025 – La morte di Robert Redford fa rievocare la sua visita a Cortona nell'agosto 2008, in occasione del Tuscan Sun Festival. L'attore, allora settantenne, fu accolto da un bagno di folla e meno per la prima volta in pubblico poesie di Robert Frost. Affascinato dalla città etrusca, la definì «bella e silenziosa, proprio da viverci», ricordando anche i suoi anni di gioventù trascorsi a Firenze. In quell'occasione ipotizzò che «un pezzo di Sundance», il festival da lui fondato, avrebbe potuto trovare casa proprio a Cortona da lui descritto come una «terra schietta, che non fa compromessi». 🔗 Leggi su Lanazione.it
