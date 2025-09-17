Rivoluzioni Geniali | la storia invade la periferia secondo weekend tra chiese e musica

Tempo di lettura: 3 minuti La rassegna Rivoluzioni Geniali — dal Viceregno spagnolo alla Rivoluzione del 1799, promossa dalla Fondazione Il Canto di Virgilio sotto la direzione artistica di Carlo Faiello, prosegue con il secondo appuntamento nei luoghi simbolo della periferia napoletana. Dopo l’esordio positivo, il progetto tornerà in scena il 19 e 20 settembre 2025 in due chiese storiche della Municipalità 4 — Sant’Anna alle Paludi (Corso Arnaldo Lucci) e San Giuseppe Maggiore dei Falegnami (Via Carlo Bussola) — offrendo spettacoli gratuiti su prenotazione e laboratori pensati per coinvolgere la comunità locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

