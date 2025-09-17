Rivoluzione medici nei Cau | Quelli di emergenza in aiuto anche fuori dalla struttura

I medici dell’emergenza devono poter uscire dai Cau (i Centri di assistenza e urgenza) per soccorrere pazienti nella zona di competenza. Un fatto "di buon senso", secondo l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Massimo Fabi. Il fatto che questi medici non possano uscire a fare interventi sul territorio, ricorda l’assessore, "è stato definito all’interno di un accordo con quelle organizzazioni sindacali. Ma un medico abilitato all’emergenza territoriale – prosegue – che svolge una funzione di continuità assistenziale all’interno di un Cau a mio avviso, ma sarà così in futuro, può benissimo intervenire sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

