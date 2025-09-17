Rivoluzione a scuola cambia il dress code | tutte le novità
La rivoluzione a scuola decisa dai presidi sta procurando non poche polemiche. Un nuovo dress code che è destinato a cambiare molto I tempi cambiano e la scuola pure almeno in parte. Sul vestiario degli alunni, specialmente al liceo, da tempo c’è un dibattito che fino ad oggi non ha ancora trovato una soluzione. Naturalmente i presidi chiedono da tempo una sorta di dress code non esagerato e non sempre questo è stato rispettato. Una situazione che ha portato molto dirigenti a mettere nero su bianco dei divieti così da poter intervenire se non dovessero essere rispettati. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Scuola e università: rivoluzione digitale in arrivo https://www.corrierepl.it/2025/09/13/scuola-e-universita-rivoluzione-digitale-in-arrivo/ Il Piano Scuola 5.0, varato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, segna un cambio di passo radicale nella scuola italiana:
Scuola, la rivoluzione è lontana: sarà un altro anno di riformine
Scuola, nuove regole sul dress code: no a shorts, canottiere e unghie lunghe - A stabilirlo sono alcune circolari scolastiche emanate in diversi istituti italiani che, con l'inizio del nuovo anno accademico, impongono nuove regole stringenti sull'abbigliamento degli studenti. Da tg24.sky.it
Scuola, attenzione al "dress code": no alle unghie finte e agli outfit «sgarbati» che distraggano gli altri studenti. Cosa evitare - Ma c'è qualcosa che cambia, vale a dire il "dress code".