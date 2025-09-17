Rivalutazione pensioni in 10 anni gli assegni oltre i 2.500 euro hanno perso da 13 a 115 mila euro | ecco perché

Xml2.corriere.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studio realizzato da Itinerari Previdenziali e Cida: un quarto dei pensionati (quelli che hanno versato più tasse e contributi) riceve poco e niente dal meccanismo di recupero dell’inflazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

rivalutazione pensioni in 10 anni gli assegni oltre i 2500 euro hanno perso da 13 a 115 mila euro ecco perch233

© Xml2.corriere.it - Rivalutazione pensioni, in 10 anni gli assegni oltre i 2.500 euro hanno perso da 13 a 115 mila euro: ecco perché

In questa notizia si parla di: rivalutazione - pensioni

Rivalutazione pensioni: scontro su legittimità e sostenibilità della riforma

Rivalutazione delle pensioni 2026 costa circa 5 miliardi

Rivalutazione delle pensioni 2026 costa circa 5 miliardi

Rivalutazione pensioni, in 10 anni persi da 13 mila a 115 mila euro per il mancato adeguamento degli assegni sopra i 2.500 euro: ecco perché; Pensioni, così gli assegni sopra i 2.500 euro rischiano di perdere 13mila euro in dieci anni; Rivalutazione pensioni, in 10 anni gli assegni oltre i 2.500 euro hanno perso da 13 a 115 mila euro: ecco perché.

rivalutazione pensioni 10 anniPensioni, maxi svalutazione per quelle medio alte: “Da 30 anni penalizzato chi ha versato di più” - In questo periodo, secondo lo studio Itinerari previdenziali per Cida, 1,8 milioni di contribuenti hanno perso un quarto del proprio potere d’acquisto ... Scrive repubblica.it

rivalutazione pensioni 10 anniPensioni, ecco di quanto aumenteranno con la rivalutazione - Dal 1° gennaio 2026 scatterà la rivalutazione delle pensioni, con un adeguamento agli indici dell’inflazione stimata all’1,7%. Segnala ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Rivalutazione Pensioni 10 Anni