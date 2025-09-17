Lo studio realizzato da Itinerari Previdenziali e Cida: un quarto dei pensionati (quelli che hanno versato più tasse e contributi) riceve poco e niente dal meccanismo di recupero dell’inflazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Rivalutazione pensioni, in 10 anni gli assegni oltre i 2.500 euro hanno perso da 13 a 115 mila euro: ecco perché