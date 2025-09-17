Ritrovati pneumatici trasportati dalla Campania e abbandonati in un bosco | 37enne identificato e denunciato
CASTELBELLINO – I carabinieri forestali di Jesi hanno denunciato un uomo di 37 anni per aver abbandonato 41 pneumatici in un bosco urbano di Castelbellino. L'uomo, residente a Ercolano, in provincia di Napoli, rischia un'ammenda da mille a 10mila euro.I militari, dopo aver scoperto l’abbandono e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: ritrovati - pneumatici
