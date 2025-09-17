Ritorno al futuro torna sul grande schermo in versione 4K
Appuntamento sul grande schermo, per il 40esimo anniversario del film, con Ritorno al Futuro in versione 4K. Ritorno al futuro, uscito per la prima volta nel 1985, torna nelle sale (l’elenco completo disponibile su nexodigital.it). in versione 4K per celebrare insieme ai fan della saga il suo 40esimo anniversario. Il 21 ottobre sarà possibile rivivere . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: ritorno - futuro
Douglas Luiz Juventus, spunta un nuovo club sul centrocampista! Possibile ritorno in Premier League: il futuro del bianconero sembra definito
Sarri Lazio, clamorose dimissioni dopo il ritorno? C’è il comunicato ufficiale del club biancoceleste: deciso il futuro dell’ex Juve
Ristabilire la trilogia di ritorno al futuro nel 2025
Fan di "Ritorno al Futuro", avete sempre sognato di partecipare al ballo "Incanto sotto il Mare"? Ecco l'occasione giusta, per di più con la possibilità di incontrare due attori del cast originale! - facebook.com Vai su Facebook
Ritorno al Futuro torna al cinema per il 40° anniversario; Ritorno al Futuro, il trailer per i 40 anni dall'uscita vi farà piangere; Ritorno al Futuro Day 2025: il cult torna al cinema in 4K.
Ritorno al futuro torna sul grande schermo in versione 4K - Ritorno al futuro, uscito per la prima volta nel 1985, torna nelle sale (l’elenco completo disponibile su nexodigital. Come scrive 2anews.it
Ritorno al Futuro Day il 21 ottobre - Ritorno al Futuro torna al cinema per il suo quarantesimo anniversario in versione restaurata 4K assieme a proiezioni speciali, raduni di fan, una grande mostra- Si legge su avmagazine.it