Ritorna il Charity Bike Tour per la ricerca sulla Fibrosi Cistica
Grazie al grande cuore delle campionesse e dei campioni dello sport e della solidarietà, la pedalata solidale partirà da Genova il 2 ottobre per concludersi a Torino il giorno 4, con la media partnership della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il 15 ottobre a Verona Max Pisu ritorna al Teatro Camploy con il suo spettacolo Affetti Instabili! Il ricavato contribuirà alla raccolta fondi di Run4Hope in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sui tumori pediatrici
Charity Bike Tour, 20 tappe e chiusura nel Napoletano - Si è conclusa al Parco Archeologico di Poggiomarino (Napoli) la X edizione del Charity Bike Tour promosso dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). Secondo ansa.it
Charity Bike Tour, in piazza a Tufino per favorire la ricerca sulla fibrosi cistica - Sabato 8 ottobre alle 14 in piazza Gragnano a Tufino, in provincia di Napoli, la decima edizione del "Charity Bike Tour" a favore di Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e lancia della ... Da ilmattino.it