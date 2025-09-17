Ritorna il Charity Bike Tour per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie al grande cuore delle campionesse e dei campioni dello sport e della solidarietà, la pedalata solidale partirà da Genova il 2 ottobre per concludersi a Torino il giorno 4, con la media partnership della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

