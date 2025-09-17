Ritardi carenze e riduzioni nel trasporto scolastico del Comune di Poppi

Arezzo, 17 settembre 2025 – Ritardi e carenze nel trasporto scolastico del Comune di Poppi, culminati con lo smantellamento del servizio a Badia Prataglia. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione Poppi nel Cuore che, tramite l a consigliera Giovanna Tizzi, evidenzia un’insufficiente e superficiale gestione delle pratiche relative all’affidamento di un servizio quotidiano fondamentale finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica per decine di alunni di diverse età: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. La più grave conseguenza di questa situazione è rappresentata dal mancato rinnovo del trasporto scolastico per Badia Prataglia, andando a isolare ulteriormente questo paese montano e mettendo nuovamente a rischio la sopravvivenza della scuola locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

