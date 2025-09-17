Ritardi carenze e riduzioni nel trasporto scolastico del Comune di Poppi
Arezzo, 17 settembre 2025 – Ritardi e carenze nel trasporto scolastico del Comune di Poppi, culminati con lo smantellamento del servizio a Badia Prataglia. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione Poppi nel Cuore che, tramite l a consigliera Giovanna Tizzi, evidenzia un’insufficiente e superficiale gestione delle pratiche relative all’affidamento di un servizio quotidiano fondamentale finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica per decine di alunni di diverse età: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. La più grave conseguenza di questa situazione è rappresentata dal mancato rinnovo del trasporto scolastico per Badia Prataglia, andando a isolare ulteriormente questo paese montano e mettendo nuovamente a rischio la sopravvivenza della scuola locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ritardi - carenze
Servizio specialistico per gli alunni con disabilità: "Ogni anno ritardi e carenze"
"Carenze, ritardi e gestione fallimentare": Polichetti (Udc) denuncia lo stato della sanità al Ruggi
Ritardi, carenze e riduzioni nel trasporto scolastico del Comune di Poppi
Ritardi nell'attivazione della rete ictus. Problemi e carenze ospedalieri impedirebbero l’avvio. I commissari chiedono al dg Di Santo di fare chiarezza sulla nota del direttore sanitario Carabellese #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Costi in aumento a causa di ritardi e scorte errate? Ritardi nelle consegne, scorte eccessive o carenze di inventario e interruzioni operative sono tra i principali problemi che rallentano la produttività e aumentano i costi. Con Green Chain, l’analisi predittiva e l’ - facebook.com Vai su Facebook
Ritardi, carenze e riduzioni nel trasporto scolastico del Comune di Poppi; Il Luna Park dei bambini a San Giovanni Valdarno fino al 21 settembre; Più ritardi, meno rimborsi, prezzi alle stelle: l'estate in bilico di chi vola.
Ritardi, carenze e riduzioni nel trasporto scolastico del Comune di Poppi - Il mancato rinnovo del trasporto scolastico per Badia Prataglia isola e impoverisce il paese montano ... Secondo arezzonotizie.it
Trasporto locale, il governo vuole togliere soldi a Puglia e Campania per darli a Lazio e Lombardia - La ripartizione del fondo nazionale per il trasporto pubblico locale è quasi pronta. Segnala huffingtonpost.it