La WWE ha presentato questa notte NXT Homecoming, evento speciale trasmesso dalla storica Full Sail University. Lo show ha visto il ritorno di diverse leggende del brand e match di alto profilo, tra cui la difesa del titolo femminile di coppia e del titolo nordamericano. Triple H e Shawn Michaels aprono lo show con William Regal. Triple H ha aperto NXT Homecoming sottolineando l'importanza della Full Sail e del pubblico di NXT nel trasformare il brand da "sussurro a ruggito". Shawn Michaels lo ha raggiunto sul ring, affermando di essere pronto a guidare NXT verso il futuro. Quando Triple H ha scherzato sul voler riprendere il controllo di NXT, Michaels ha risposto che avrebbero avuto un problema.

© Zonawrestling.net - RISULTATI: NXT Homecoming 2025