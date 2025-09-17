RISULTATI | NXT Homecoming 2025
La WWE ha presentato questa notte NXT Homecoming, evento speciale trasmesso dalla storica Full Sail University. Lo show ha visto il ritorno di diverse leggende del brand e match di alto profilo, tra cui la difesa del titolo femminile di coppia e del titolo nordamericano. Triple H e Shawn Michaels aprono lo show con William Regal. Triple H ha aperto NXT Homecoming sottolineando l’importanza della Full Sail e del pubblico di NXT nel trasformare il brand da “sussurro a ruggito”. Shawn Michaels lo ha raggiunto sul ring, affermando di essere pronto a guidare NXT verso il futuro. Quando Triple H ha scherzato sul voler riprendere il controllo di NXT, Michaels ha risposto che avrebbero avuto un problema. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: risultati - homecoming
Un quick report per scoprire cosa è successo durante #NXTHomecoming #TSOW // #TSOS // #WWENXT - facebook.com Vai su Facebook
Un quick report per scoprire cosa è successo durante #NXTHomecoming #TSOW // #TSOS // #WWENXT - X Vai su X
Risultati NXT Homecoming 16-09-2025 Live – WWE; RISULTATI: NXT Homecoming 2025; NXT Homecoming 16-09-2025 Report – WWE.
RISULTATI: NXT Homecoming 2025 - La WWE ha presentato questa notte NXT Homecoming, evento speciale trasmesso dalla storica Full Sail University. zonawrestling.net scrive
WWE: Grandi match e ritorni previsti per NXT Homecoming - NXT Homecoming si terrà la prossima settimana alla Full Sail Arena e ci sono molti volti noti al brand pronti a tornare per lo show ... Da spaziowrestling.it