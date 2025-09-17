Ristorazione benessere sport ecco come cambia il Centro Commerciale di Rescaldina
Parte in questi giorni il cantiere per il rinnovamento del Centro Commerciale Rescaldina, (ex Auchan, oggi Conad) da oltre vent’anni punto di riferimento per il territorio del Nord-Ovest lombardo. I lavori sono curati Nhood Services Italy, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Il nuovo piano si articolerà . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: ristorazione - benessere
Garden Party Zonta significa #benessere ma anche #tutela della #biodiversita: il 14 settembre siamo in un'oasi verde ad un passo dal centro città, dove gli anziani coltivano i loro orti, dove abitualmente si pranza alla Ristorazione Sociale ( e straordinariament - facebook.com Vai su Facebook
Pausa porta il break all'italiana nei luoghi dello sport; Come cambia il valore della ristorazione aziendale; Nations League: bar sportivi, pub e luoghi dove vedere le partite a Parigi.