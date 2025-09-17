Ristoranti di Bologna come puoi sceglierli? C’è una mappa virtuale | come funziona Gourmettoria
Bologna, 17 settembre 2025 - Cucina tradizionale, fine dining, etnici, street food, pizzerie, ‘oltre la cena’ e, infine, anche ‘la storia di Bologna’. Sono sette le categorie che formano la mappa virtuale dei ristoranti in città. Si chiama ‘ Gourmettoria ’ ed è un portale consultabile online, andando su www.gourmettoria.it, sui canali di Bologna Welcome o negli hotel iscritti a Federalberghi. Il progetto, nato da un’idea di Marco Salicini, presidente dell’associazione Stay serena, è stato realizzato da Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna, con il supporto di Emil Banca, Federalberghi Bologna e Fondazione Bologna Welcome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ristoranti - bologna
