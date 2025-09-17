Ripescate le squadre di calcio e futsal della Ssd Unime

Doppio salto di categoria per la Ssd Unime L’ottimo rendimento della passata annata agonistica ha permesso il ripescaggio delle nostre squadre maschili di calcio e futsal, rispettivamente in Seconda categoria e in serie c2. Balzi in ambito regionale che premiano l’impegno profuso dai ragazzi, le. 🔗 Leggi su Today.it

