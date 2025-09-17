Riparto Fondo sanitario Marsilio | Nessuna intesa in Conferenza Regioni Abruzzo guida la battaglia per le aree interne
«Nessuna intesa in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale. L’Abruzzo, insieme ad altre sei Regioni, ha posto il veto su una proposta che continua a ignorare il tema della distribuzione territoriale e della densità demografica». Lo ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: riparto - fondo
Fondo “Dopo di noi”, il Ministro Calderone ha firmato il decreto: riparto da 72,3 milioni con criteri sperimentali
UIL Scuola boccia il riparto del fondo dirigenti scolastici: “Disparità inaccettabili tra le fasce”
«RIPARTO FONDO NAZIONALE SIA EQUO» - Appello di Polese (Ol-Iv): «La Basilicata ha diritto di ottenere più risorse per la sanità dal Governo, il settore è in emergenza» - https://lecronachelucane.it/2025/09/12/riparto-fondo-nazionale-sia-equo/… - X Vai su X
«RIPARTO FONDO NAZIONALE SIA EQUO» Appello di Polese (Ol-Iv): «La Basilicata ha diritto di ottenere più risorse per la sanità dal Governo, il settore è in emergenza» - facebook.com Vai su Facebook
Riparto Fondo sanitario, Marsilio: Nessuna intesa in Conferenza Regioni, Abruzzo guida la battaglia per le aree interne; Riparto del Fondo Sanitario Nazionale, Marsilio: «Nessuna intesa a Roma se non si prendono in considerazione le aree interne; Riparto Fondo sanitario, Marsilio: 'Nessuna intesa in Conferenza Regioni, Abruzzo guida la battaglia per le aree interne'.
Riparto Fondo Sanitario: Marsilio, nessuna intesa in Conferenza Regioni - la parola passa ai Presidenti delle Regioni, che si riuniranno il prossimo 2 ottobre. Riporta regione.abruzzo.it
RIPARTO FONDO SANITARIO: MARSILIO, “NESSUNA INTESA, - ROMA – “Nessuna intesa in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni sulla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale. Scrive abruzzoweb.it