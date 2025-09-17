Riparte Mes3land | Un villaggio del divertimento per tutte le età | VIDEO
Giostre, area food ed eventi su un'area di 60mila metri quadrati di superficie. Mes3land torna per la terza edizione trasformando l'ex mercato ortofrutticolo di via Torino in un villaggio del divertimento per 12 giorni, da giovedì 18 a lunedì 29 settembre 2025. Ci saranno una settantina di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: riparte - mes3land
Riparte Mes3land: «Un villaggio del divertimento per tutte le età».
Mes3land 2025: undici giorni di festa, musica e divertimento a Mestre - Dal 18 al 29 settembre l’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo si trasforma in un grande parco urbano con giostre, concerti, spettacoli e iniziative solidali. Secondo ilnuovoterraglio.it
Al via la terza edizione di Mes3land, il grande parco divertimenti per tutte le età - VENEZIA (ITALPRESS) – Da giovedì 18 a lunedì 29 settembre 2025, Mestre si prepara a vivere undici giorni di festa con il ritorno di Mes3land, il grande parco divertimenti che trasformerà l’area dell’ ... Segnala italpress.com