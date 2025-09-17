Riparte la formazione gratuita dell’hub emilia-romagna e marche di Dicolab cultura al digitale
Dopo un primo semestre ricco di appuntamenti, si apre il secondo ciclo di corsi dell’Hub Emilia-Romagna e Marche per una formazione gratuita, certificata e in presenza su competenze digitali applicate al patrimonio culturale. L’HUB è realizzato nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Polissya Fiorentina, la maledizione da spezzare: la Viola di Pioli riparte dalla sua Europa. L’esordio con la formazione tipo per chiudere subito i conti e concentrarsi su un mercato ancora aperto
Formazione Inter, la ThuLa riparte: Lautaro leader intoccabile, Thuram ora sentirà la concorrenza?
Grifone, riparte l’era Indiani: "Formazione già chiara"
#AIART riparte per il 2026 con formazione, incontri e progetti per studenti, famiglie ed educatori. Abbiamo bisogno di te: sostieni la missione con la tua adesione! https://aiart.org/camminiamo-insieme-con-rinnovata-responsabilita/… #Tesseramento2026 #Ed - X Vai su X
ACCADEMIA PRORASO Riparte la formazione in Sicilia Evento esclusivo organizzato a Capo d’Orlando (me) presso Paride Barber Classy Solo 4 partecipanti ammessi Iscrizioni & Info 0941334470 ? - facebook.com Vai su Facebook
Riparte la formazione gratuita dell’hub emilia-romagna e marche di Dicolab. cultura al digitale - Dopo gli ottimi risultati del primo semestre il programma riparte tra Bologna, Parma, Reggio Emilia e Ancona ... Lo riporta parmatoday.it
Riparte In(Formazione) digitale, incontri online gratuiti per orientarsi tra i servizi digitali della Camera di Commercio - Arezzo, 9 settembre 2023 – CNS, SPID, Firma Digitale sono acronimi o termini tecnici necessari a dialogare con la Pubblica Amministrazione e con la Camera di Commercio in particolare. Riporta lanazione.it